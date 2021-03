Bologna | operai trovano un teschio umano in un canale al Parco Nord

(Di martedì 23 marzo 2021) BOLOGNA – Un teschio umano è stato ritrovato in un canale nei pressi del Parco Nord di Bologna. A fare la macabra scoperta, fa sapere la Questura, sono stati gli operai di una ditta che stava eseguendo dei lavori di pulizia in un canale. La Polizia, intervenuta sul posto anche con l’aiuto della Scientifica, ha poi trovato altre parti dello scheletro, e ora sta indagando per capire di chi possano essere le ossa rinvenute.

