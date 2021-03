Berardi o Chiesa? La scelta di Mancini per Italia Irlanda del Nord (Di martedì 23 marzo 2021) Mancini potrebbe preferire Berardi a Chiesa nel match tra Italia e Irlanda del Nord. Turno di riposo per il talento della Juventus Torna la Nazionale, impegnata nei prossimi giorni nelle tre gare delle Qualificazioni al Mondiale 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Nel match di giovedì a Parma con la selezione britannica, il Ct azzurro Mancini potrebbe far rifiatare Federico Chiesa dopo i tanti impegni sostenuti nell’ultimo periodo con la maglia della Juventus. Secondo Sky Sport, Berardi potrebbe essere preferito al talento bianconero dal 1’ nella gara del ‘Tardini’. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)potrebbe preferirenel match tradel. Turno di riposo per il talento della Juventus Torna la Nazionale, impegnata nei prossimi giorni nelle tre gare delle Qualificazioni al Mondiale 2022 controdel, Bulgaria e Lituania. Nel match di giovedì a Parma con la selezione britannica, il Ct azzurropotrebbe far rifiatare Federicodopo i tanti impegni sostenuti nell’ultimo periodo con la maglia della Juventus. Secondo Sky Sport,potrebbe essere preferito al talento bianconero dal 1’ nella gara del ‘Tardini’. Leggi su Calcionews24.com

