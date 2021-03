Arrivano gli smartphone Poco F3 e Poco X3 Pro, tanta potenza a un prezzo basso (Di martedì 23 marzo 2021) Il primo è il più potente mai fatto, con Snapdragon 870 5G e display a 120Hz. Arrivano due nuovi smartphone a marchio Poco, i modelli F3 e X3 Pro. Il primo è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, che lo rende il dispositivo Poco più potente mai fatto. Anche lo schermo è al top: DotDisplay amoled E4 da 6,67” con refresh rate a 120Hz. L’altro modello, Poco X3 Pro, è basato su piattaforma 4G Qualcomm Snapdragon 860, ha una batteria da 5.160mAh con carica veloce da 33W che permette di avere un’autonomia fino a due giorni e ha un display DotDisplay Fhd+ da 6.67? con refresh a 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Poco F3 è dotato di tripla fotocamera, con sensore principale da 48Mp, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Il primo è il più potente mai fatto, con Snapdragon 870 5G e display a 120Hz.due nuovia marchio, i modelli F3 e X3 Pro. Il primo è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, che lo rende il dispositivopiù potente mai fatto. Anche lo schermo è al top: DotDisplay amoled E4 da 6,67” con refresh rate a 120Hz. L’altro modello,X3 Pro, è basato su piattaforma 4G Qualcomm Snapdragon 860, ha una batteria da 5.160mAh con carica veloce da 33W che permette di avere un’autonomia fino a due giorni e ha un display DotDisplay Fhd+ da 6.67? con refresh a 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico,F3 è dotato di tripla fotocamera, con sensore principale da 48Mp, ...

Advertising

MatteoPedrosi : Vi invito a leggere il dossier di @DavideDeMasi2 sugli “errori” arbitrali subiti dal Toro. Non per cercare alibi o… - StarsDancer21 : @scarlet47952566 Prima di uscire gli aveva detto a lui ‘prendi quella busta lì’ e quando sono arrivati lei si è acc… - LucianoMazzocca : @milaunicoamore Gli aiuti non arrivano dallo stato. - luca_barra : @gingerale_1990 @damy85twit Non sono sicuro sia solo una questione politica (molti attacchi arrivano anche da sx),… - Uil_Liguria : Scolmatore del Bisagno: arrivano gli stipendi, sospeso lo sciopero in attesa del prossimo incontro sindacale. -