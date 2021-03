Annunciato un nuovo Resident Evil Showcase per Aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Capcom ha Annunciato un nuovo Resident Evil Showcase che si terrà ad Aprile Capcom in occasione dei 25 anni dalla nascita del brand dedicato a Resident Evil ha Annunciato un nuovo Showcase previsto per il mese di Aprile, non svelando però alcuna data e orario per quanto riguarda l’evento streaming. Sicuramente durante il corso della livestream molto attesa dagli appassionati arriveranno nuove informazioni dettagliate su Resident Evil Village, il prossimo capitolo della serie con protagonista Ethan Winters, che giungerà nei negozi dal 7 Maggio su PC e console. In che cosa consisterà esattamente il Resident Evil ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 marzo 2021) Capcom haunche si terrà adCapcom in occasione dei 25 anni dalla nascita del brand dedicato ahaunprevisto per il mese di, non svelando però alcuna data e orario per quanto riguarda l’evento streaming. Sicuramente durante il corso della livestream molto attesa dagli appassionati arriveranno nuove informazioni dettagliate suVillage, il prossimo capitolo della serie con protagonista Ethan Winters, che giungerà nei negozi dal 7 Maggio su PC e console. In che cosa consisterà esattamente il...

