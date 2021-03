(Di martedì 23 marzo 2021) Suè disponibile la serie, una serie in tre episodi che racconta la storia di tre atleti e realizzata nell'ambito dell'iniziativaLAB.- Battiti al Minuto è la nuovadisponibile sudi cui è stato condiviso online il trailer e che è stata realizzata grazie ai co-finanziamenti diLAB. Il video introduce i protagonisti e li mostra in azione mentre si dedicano alle loro passioniive. La serie in 3 episodi- Battiti al Minuto segue il percorsoivo e personale di tre atleti, Mattia Migliorini, Mae?lle Frascari e Laura Rogora, dallaal ritorno allo. La docu-serie è stata diretta da Marco Zingaretti, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? 58BPM: lo sport e quarantena nella miniserie su Infinity -

Ultime Notizie dalla rete : 58BPM sport

Movieplayer.it

Su Infinity è disponibile la serie 58BPM, una serie in tre episodi che racconta la storia di tre atleti e realizzata nell'ambito dell'iniziativa Infinity LAB. 58BPM - Battiti al Minuto è la nuova mini ...Si intitola 58BPM - Battiti al Minuto la miniserie Soul Film Production e disponibile su Infinity. In tre episodi ci vengono raccontate le vite degli atleti in quarantena, per la regia di Marco Zingar ...