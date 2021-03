Wta 1000 Miami 2021 | programma e orari di lunedì 22 marzo con Cocciaretto e Paolini

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco delle qualificazioni al Wtadi, per quanto concerne22. L’italiana Elisabettadovrà vedersela con la statunitense Claire Liu, particolarmente insidiosa e giocatrice di casa. Di scena anche l’azzurra Jasmine, la quale sarà opposta alla giovane serba Olga Danilovic. Di seguito lazione compelta del primo turno di qualificazioni al prestigioso torneo statunitense.QUALIFICAZIONI WTA(22) GRANDSTAND dalle ore 15.00 italiane – Vandeweghe vs (14) Bolsova a seguire – Pironkova vs (19) McNally a seguire – Di ...

Advertising

LolloCarini00 : Fruhvirtova ed Eala, le 2005 'terribili' impegnate nel WTA 1000 di Miami - oktennis : Uscito il tabellone femminile del #WTA 1000 di Miami. Nelle quali 4?? azzurre: Cocciaretto, Paolini, Trevisan ed… - livetennisit : WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Camila Giorgi - sportface2016 : Qualificazioni #WTAMiami 2021: il programma di 22 marzo - emimaldonado89 : Miami Open - WTA 1000 Miami ???? - Cuadro de la Qualy #VamosAnaSchimiedlova?? #VamosVikiKuzmova?? #WTA #Miami1000… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000

Visto che l'elvetico il Mastersdi Miami non lo giocherà, il prossimo appuntamento verrà con l'..., Guadalajara Elisabetta Cocciaretto centra la prima semifinalein carriera 8 ORE FA ATP, ...Continua lo splendido momento di forma di Jil Teichmann (54) a Dubai. L'elvetica ha staccato il pass per le semifinali del torneoimponendosi in due set sul talento statunitense Coco Gauff (40) con un doppio 6 - 3. La nativa di Barcellona ha approfittato dell'unica palla break concessale nel primo set per trovare l'...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco delle qualificazioni al Wta 1000 di Miami 2021, per quanto concerne lunedì 22 marzo. Esordi per Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini ...PALERMO (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (22-28 marzo): LUNEDÌ 22 - Calcio: Serie C. Posticipi, Renate-Pergolettese; Pro Vercelli-Alessandria - Ciclismo: Volta a ...