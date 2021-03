Sparatoria in un supermercato in Colorado: dieci vittime, uno è un poliziotto (Di martedì 23 marzo 2021) Sparatoria in un supermercato "King Soopers" a Boulder, in Colorado, che ha causato 10 vittime. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 marzo 2021)in un"King Soopers" a Boulder, in, che ha causato 10. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra...

