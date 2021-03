“Silurata” Benedetta Parodi | decisione inaspettata della Rai È la sua storica collega a soffiarle il posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) Era tutto pronto per il ritorno in Rai di. Dopo la prima sfortunata esperienza insieme alla sorella Cristina a Domenica In nella stagione 2017/2018, per la giornalista le porteTv di stato erano pronte a riaprirsi. Con un nuovo programma, sempre in tema culinario. Si tratta di “Senti chi mangia”, che laha già condotto su La7 con accanto Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso e gli chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer. E invece pare che è saltato tutto, come riporta TvBlog pare che la conduttrice non abbia raggiunto l’accordo con la società di produzionetrasmissione sarebbe dovuto andare in onda intorno alle ore 11 la domenica sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Stando alle informazioni raccolte dal portale, non è da escludere che il programma di food venga ...