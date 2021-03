Scontro Putin-Bruxelles | Europa divisa su Sputnik

Advertising

Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - ilriformista : Scontro senza precedenti tra Biden e Putin dopo il dossier sulle presunte inteferenze russe anche nelle elezioni US… - CorriereUmbria : Vaccini, scontro tra Ue e Russia su Sputnik: 'Non è necessario in Europa'. Putin: 'Strano' #Covid #vaccino #Sputnik… - civati : RT @peoplepubit: Dopo lo scontro verbale tra #Biden e #Putin, il commento a Tgcom24 di @MattiaBBagnoli, corrispondente ANSA da #Mosca e aut… - peoplepubit : Dopo lo scontro verbale tra #Biden e #Putin, il commento a Tgcom24 di @MattiaBBagnoli, corrispondente ANSA da… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Putin

... non essendo ancora autorizzato dall'Ema, è punto nevralgico dellotra Londra e Bruxelles. ... Lo attacca direttamente Vladimir(il quale oggi annuncia che si vaccinerà domani, per la ...Lodiretto- Biden ha stravolto nuovamente lo stato delle relazioni Russia - Stati Uniti e, come conseguenza diretta, il rapporto Europa - Russia. Gli ultimi tempi hanno visto il dialogo ...Scontro tra Russia e Ue sul vaccino Sputnik . Nel giorno in cui il commissario per il Mercato interno dell’Unione europea, Thierry ...Non si è fatta attendere la risposta del leader russo Vladimir Putin, che si sottoporrà domani alla vaccinazione. “Noi non imponiamo niente a nessuno – ha commentato Putin -, ma quando sentiamo certe ...