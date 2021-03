‘Schiavi di un algoritmo, abbiamo 3-4 minuti a consegna. Andare in bagno? Ci arrangiamo’: una giornata con un driver Amazon – videoracconto (Di lunedì 22 marzo 2021) “Non vogliamo più essere schiavi dell’algoritmo”. Lo dicono le lavoratici e i lavoratori della filiera Amazon che hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì 22 marzo. Niente pacchi per 24 ore. Per la prima volta in Europa, gli autisti insieme ai magazzinieri incrociano le braccia. Domenico è uno di loro. Lavora come driver per un’azienda che ha il subappalto da Amazon: “Nel nostro settore non ci sono lavoratori diretti, ma i tempi del lavoro sono dettati dal loro algoritmo”. Alle 9 carica il furgoncino in un magazzino nella periferia sud est di Milano: “Oggi sono fortunato perché ho solo cento stop con 220 pacchi da consegnare, la settimana scorsa sono arrivato anche a 320 pacchi”. Un pacco ogni tre minuti in media. Non importa se lungo la strada incontri un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Non vogliamo più essere schiavi dell’”. Lo dicono le lavoratici e i lavoratori della filierache hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì 22 marzo. Niente pacchi per 24 ore. Per la prima volta in Europa, gli autisti insieme ai magazzinieri incrociano le braccia. Domenico è uno di loro. Lavora comeper un’azienda che ha il subappalto da: “Nel nostro settore non ci sono lavoratori diretti, ma i tempi del lavoro sono dettati dal loro”. Alle 9 carica il furgoncino in un magazzino nella periferia sud est di Milano: “Oggi sono fortunato perché ho solo cento stop con 220 pacchi dare, la settimana scorsa sono arrivato anche a 320 pacchi”. Un pacco ogni trein media. Non importa se lungo la strada incontri un ...

