Pelago | ladro d’antenne d’auto sorpreso sul fatto e denunciato

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 22 marzo 2021) E' statodai carabinieri diun 55enne, incensurato, per furto aggravato. L'uomo è statoda una pattuglia in una via della frazione San Francesco mentre stava svitando l'antenna di un'utilitaria parcheggiata in strada. I militari hanno accertato poco dopo che altre autovetture parcheggiate in zona avevano subito la stessa sorte L'articolo proviene da Firenze Post.