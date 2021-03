Operazione antidroga nel Salernitano | arrestati due fratelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – In data odierna, gli Agenti del Commissariato P.S. di Battipaglia, a seguito di preliminari attività investigative, eseguivano una tempestiva, in esito alla quale traevano in arresto dueincensurati, R. G. di 19 anni e R. A. di 21 anni, entrambi residenti nel Comune di Eboli. Nei pressi della propria abitazione veniva individuato R.A., il quale, alla vista degli operatori di Polizia, mostrava evidenti segni di agitazione tanto da richiamare l’attenzione dei poliziotti che si attivavano per i controlli. Nel tentativo di evitare la perquisizione domiciliare, R.A. e il fratello R.G., che si trovava all’interno dell’abitazione, si allontanavano dall’uscita posteriore portando uno zainetto in nylon che successivamente lanciavano in un terreno agricolo ...