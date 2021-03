Omofobia a Como, Thomas preso a sassate perché gay: “Mi lanciavano pietre mirando alla testa” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Omofobia in Italia purtroppo è una realtà (al contrario di chi vorrebbe farla passare come favola inventata dai gay o come ‘roba superata’) e in questi giorni ne è un chiaro esempio quello che è successo a Jean Pierre in una stazione di Roma. Purtroppo quello della capitale un caso isolato e infatti questa settimana Thomas ha raccontato a FanPage un’esperienza analoga, che ha vissuto lo scorso 31 gennaio nel suo paese in provincia di Como. “Mi hanno insultato chiamandomi ‘fr***o’, ‘ricc****e’. Il 31 gennaio eravamo appena usciti dalla zona arancione, ero uscito per fumare una sigaretta. Il tempo di finire di fumare e un gruppo di ragazzi, 15 persone, prima mi hanno offeso per il colore dei capelli e poi per l’orientamento. Ho ignorato gli insulti e hanno iniziato a lanciarmi pietre, ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021) L’in Italia purtroppo è una realtà (al contrario di chi vorrebbe farla passare come favola inventata dai gay o come ‘roba superata’) e in questi giorni ne è un chiaro esempio quello che è successo a Jean Pierre in una stazione di Roma. Purtroppo quello della capitale un caso isolato e infatti questa settimanaha raccontato a FanPage un’esperienza analoga, che ha vissuto lo scorso 31 gennaio nel suo paese in provincia di. “Mi hanno insultato chiamandomi ‘fr***o’, ‘ricc****e’. Il 31 gennaio eravamo appena usciti dzona arancione, ero uscito per fumare una sigaretta. Il tempo di finire di fumare e un gruppo di ragazzi, 15 persone, prima mi hanno offeso per il colore dei capelli e poi per l’orientamento. Ho ignorato gli insulti e hanno iniziato a lanciarmi, ...

ilmaximoff_ : RT @trigedheda: 3) un ragazzo di como preso a sassate da quindici persone e a cui è stato detto che la denuncia non sarebbe stata presa in… - Decaky1 : RT @radio_zek: “In Italia l’#omofobia non esiste”, annata 2021, episodio dalla provincia di Como - l_artiglio : RT @radio_zek: “In Italia l’#omofobia non esiste”, annata 2021, episodio dalla provincia di Como - Giovannaconfal6 : RT @radio_zek: “In Italia l’#omofobia non esiste”, annata 2021, episodio dalla provincia di Como - Alessan04138070 : RT @radio_zek: “In Italia l’#omofobia non esiste”, annata 2021, episodio dalla provincia di Como -