Meteo, forti raffiche di vento su tutta la Campania: scatta l’allerta (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.59 di domani. l’allerta vento riguarda l’intero territorio regionale: su tutta la Campania spireranno “Venti localmente forti da Nord-Nord-Est con raffiche“. Mare agitato con possibili mareggiate sui tratti di costa delle zone 1, 3, 6 ( Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento)? Si raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertaperforte cone mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.59 di domani.riguarda l’intero territorio regionale: sulaspireranno “Venti localmenteda Nord-Nord-Est con“. Mare agitato con possibili mareggiate sui tratti di costa delle zone 1, 3, 6 ( Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento)? Si raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle ...

Advertising

3BMeteo : Previsioni #meteo #22marzo Maltempo specie in Calabria e Sicilia con forti piogge e anche neve a bassa quota. Situ… - anteprima24 : ** Meteo, forti raffiche di vento su tutta la #Campania: scatta l'allerta ** - CorriereCitta : Roma e Lazio, forti raffiche di vento e mareggiate: è allerta meteo, ecco fino a quando #allertameteo - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo #22marzo Maltempo specie in Calabria e Sicilia con forti piogge e anche neve a bassa quota. Situazione pros… - 3BMeteo : Previsioni #meteo #22marzo Maltempo specie in Calabria e Sicilia con forti piogge e anche neve a bassa quota. Situ… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo forti Meteo: freddo ad inizio settimana, poi alta pressione e rialzo termico Al mare venti forti da Nord in rotazione da Sud domani. Da venerdì 26 marzo Cielo nuvoloso con ulteriore rialzo termico ed ipotetiche piogge sabato. Previsioni locali Meteo Green http://www.

InSight rivela le dimensioni del nucleo di Marte ... anche se 50 di essi hanno raggiunto una magnitudo compreso tra 2 e 4, abbastanza forti da poter ... i sensori meteorologici del lander sono stati in grado di fornire dati molto precisi sul meteo ...

Meteo MOLFETTA: oggi pioggia e schiarite, Martedì 23 sereno, Mercoledì 24 nubi sparse iL Meteo Meteo, forti raffiche di vento su tutta la Campania: scatta l’allerta Napoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 2 ...

Maltempo: allerta vento dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di martedì StampaLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.5 ...

Al mare ventida Nord in rotazione da Sud domani. Da venerdì 26 marzo Cielo nuvoloso con ulteriore rialzo termico ed ipotetiche piogge sabato. Previsioni localiGreen http://www.... anche se 50 di essi hanno raggiunto una magnitudo compreso tra 2 e 4, abbastanzada poter ... i sensori meteorologici del lander sono stati in grado di fornire dati molto precisi sul...Napoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 2 ...StampaLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.5 ...