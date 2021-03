Maneater in arrivo su Nintendo Switch il 25 maggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive e Deep Silver sono felici di annunciare che il celebre RPG d’azione in cui giochi nei panni di uno squalo (aka shARkPG), Maneater, arriverà su Nintendo Switch™ il 25 maggio 2021. Per la prima volta in assoluto, le acque di Port Clovis si sono evolute per diventare portatili. Che tu sia in viaggio o a casa, ora puoi cibarti, esplorare ed evolverti fino alla cima della catena alimentare e diventare l’Apex Predator dell’oceano. Già disponibile per PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (tramite l’Epic Games Store)—e questa primavera su Nintendo Switch™ —Maneater invita i giocatori a controllare il predatore dei mari per eccellenza: uno squalo terrificante! Maneater è ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive e Deep Silver sono felici di annunciare che il celebre RPG d’azione in cui giochi nei panni di uno squalo (aka shARkPG),, arriverà su™ il 252021. Per la prima volta in assoluto, le acque di Port Clovis si sono evolute per diventare portatili. Che tu sia in viaggio o a casa, ora puoi cibarti, esplorare ed evolverti fino alla cima della catena alimentare e diventare l’Apex Predator dell’oceano. Già disponibile per PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (tramite l’Epic Games Store)—e questa primavera su™ —invita i giocatori a controllare il predatore dei mari per eccellenza: uno squalo terrificante!è ...

Advertising

Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Maneater: il titolo in arrivo il 25 maggio sull’eShop europeo di Nintendo Switch - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Maneater: il titolo in arrivo il 25 maggio sull’eShop europeo di Nintendo Switch - Mavis4Vermilion : RT @NintendoHall: Maneater: il titolo in arrivo il 25 maggio sull’eShop europeo di Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Maneater: il titolo in arrivo il 25 maggio sull’eShop europeo di Nintendo Switch - IndieAoba : RT @NintendoHall: Maneater: il titolo in arrivo il 25 maggio sull’eShop europeo di Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Maneater arrivo Maneater: arriva su Nintendo Switch il 25 maggio ...l'arrivo dello 'ShaRkPG' su Switch . Questa la descrizione del gioco su Steam: "Sperimenta la massima fantasia di potere nei panni del più grande predatore dei mari " uno SQUALO terrificante! Maneater ...

PlayStation Plus: scopriamo i giochi gratuiti di febbraio L'arrivo di PlayStation 5 sul mercato ha avuto un influsso estremamente benefico sul servizio in ... come nel caso di Bugsnax , Worms Rumble e Maneater . Questo mese su PlayStation Plus troveremo ad ...

Maneater, il GdR d'azione è in arrivo la prossima settimana su Nintendo Switch! GameScore Maneater: il gioco arriverà su Nintendo Switch il 25 maggio Dovremo attendere un po’ di tempo, mentre aspettiamo con pazienza Maneater su Nintendo Switch. Oltre al porting, non dovrebbero esserci altri aggiornamenti specifici in questa versione, ma gli svilupp ...

Maneater, il GdR d'azione è in arrivo la prossima settimana su Nintendo Switch! Dopo essere arrivato nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Maneater, il particolare GdR d’azione targato Tripwire Interactive dove vestiremo i panni di uno squalo alla ricerca di vendetta, ha una data di us ...

...l'dello 'ShaRkPG' su Switch . Questa la descrizione del gioco su Steam: "Sperimenta la massima fantasia di potere nei panni del più grande predatore dei mari " uno SQUALO terrificante!...L'di PlayStation 5 sul mercato ha avuto un influsso estremamente benefico sul servizio in ... come nel caso di Bugsnax , Worms Rumble e. Questo mese su PlayStation Plus troveremo ad ...Dovremo attendere un po’ di tempo, mentre aspettiamo con pazienza Maneater su Nintendo Switch. Oltre al porting, non dovrebbero esserci altri aggiornamenti specifici in questa versione, ma gli svilupp ...Dopo essere arrivato nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Maneater, il particolare GdR d’azione targato Tripwire Interactive dove vestiremo i panni di uno squalo alla ricerca di vendetta, ha una data di us ...