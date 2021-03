L’unico matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle è stato quello ufficiale: spunta il certificato di nozze (Di lunedì 22 marzo 2021) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si sono sposati solo una volta, durante la cerimonia ufficiale del 19 marzo 2018 nel castello di Windsor. Il certificato di nozze confuta il racconto che gli ex Duchi di Sussex hanno fatto durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Era stata l’attrice a dichiarare che lei e Harry in realtà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 marzo 2021)si sono sposati solo una volta, durante la cerimoniadel 19 marzo 2018 nel castello di Windsor. Ildiconfuta il racconto che gli ex Duchi di Sussex hanno fatto durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Era stata l’attrice a dichiarare che lei ein realtà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

