La regina Elisabetta pronta ad assumere un «responsabile per diversità e inclusione»

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quando Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno preso posto, l’uno accanto all’altra, nel proprio giardino di Montecito, California, la monarchia britannica è stata scossa dalle accuse più dure. La moglie del principe Harry ha parlato di razzismo, di lunghe conversazioni volte a determinare quale colore potesse avere la pelle del piccolo Archie. «Penso che sarebbe stato molto dannoso per loro», si è giustificata la Markle, rifiutando, di fronte all’esplicita richiesta di Oprah Winfrey, di menzionare chiaramente chi, all’interno della royal family, l’abbia bistratta per questioni razziali. La Regina, allora, si è detta triste. Ma la malinconia per la nuora è presto svanita. E, a Londra, pare abbia ceduto il passo al consueto pragmatismo.

Advertising

infoitcultura : Meghan e Harry, la regina Elisabetta dopo l’accusa di razzismo: a difenderla arriva lui - infoitcultura : Regina Elisabetta la verità su Harry e Meghan: ecco cosa dicono a corte - infoitcultura : La regina Elisabetta vuole un responsabile per la diversità - infoitcultura : Regina Elisabetta, la risposta a Meghan Markle: senza precedenti, chi chiama a Buckingham Palace - basicbbic : RT @Giuh_h: Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, Soleil Anastas… -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Sappiamo bene come la prima parte dell'intervista contenesse dei contenuti davvero sconvolgenti, che hanno mandato su tutte le furie lae gran parte della famiglia reale, che è ...... Deborah Oberle (4° tra le Senior, anche per lei una buona prestazione) è stata latra le ... partenza unica per Juniores, Promesse e Senior)Iavarone ha sfiorato la top ten. La ...In questo modo la regina Elisabetta può, in un colpo solo, modernizzare la monarchia e replicare con i fatti alle parole dei Sussex Dire, però, che l’interesse di Buckingham Palace… Leggi ...Un responsabile per la diversità in arrivo a Buckingham Palace. Messa in difficoltà - più all'estero e nel Commonwealth che in patria, a dire il vero - dalle spiacevoli accuse dei duchi di Sussex su u ...