Juve abbandona i sogni scudetto | perde in casa

(Di lunedì 22 marzo 2021) La: la squadra di Pirloincontro il Benevento e dice addio ad ogni aspirazione di vana gloria. Nella settimana in cui l’Inter dà forfait al Campionato, per la positività di alcuni suoi giocatori al Covid, i bianconeri perdono allo Stadium contro la formazione di Pippo Inzaghi (0-1). Il Milan ritorna invece alla vittoria a Firenze contro la squadra di Prandelli, in una rocambolesca partita (2-3). Nella sfida, per coltivare il sogno di partecipare alla prossima Champions, il Napoli batte la Roma all’Olimpico (0-2), così come l’Atalanta, sempre più quarta, che va a vincere al Bentegodi contro il Verona (0-2). La Lazio pure incomincia a farci un pensiero alla qualificazione: vince ad Udine (0-1). In coda perdono le ultime quattro della ...