Invasione di ragni in Australia: “Salgono sui muri e su qualunque cosa pur di mettersi in salvo”. Gli esperti: “Non uccideteli” (Di lunedì 22 marzo 2021) Non c’è pace per l’Australia. Prima l’alluvione che ha colpito il New South Wales, poi l’Invasione di milioni di topi e adesso i ragni. Si moltiplicano i video diffusi sui social, con scene raccapriccianti di soffitti invasi da aracnidi di ogni tipo. Il Guardian ha dedicato al fenomeno un ampio reportage. In seguito all’alluvione, una moltitudine di insetti tra cui ragni, grilli e formiche sta letteralmente invadendo le abitazioni e i residenti sono terrorizzati: “Pazzesco, i ragni entrano nella casa, Salgono sui muri e su qualunque cosa pur di mettersi in salvo”. “Ogni tanto vedo ragni da queste parti, ma mai così tanti, è stata una cosa pazzesca”, ha detto un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Non c’è pace per l’. Prima l’alluvione che ha colpito il New South Wales, poi l’di milioni di topi e adesso i. Si moltiplicano i video diffusi sui social, con scene raccapriccianti di soffitti invasi da aracnidi di ogni tipo. Il Guardian ha dedicato al fenomeno un ampio reportage. In seguito all’alluvione, una moltitudine di insetti tra cui, grilli e formiche sta letteralmente invadendo le abitazioni e i residenti sono terrorizzati: “Pazzesco, ientrano nella casa,suie supur diin”. “Ogni tanto vedoda queste parti, ma mai così tanti, è stata unapazzesca”, ha detto un altro ...

Advertising

FQMagazineit : Invasione di ragni in Australia: “Salgono sui muri e su qualunque cosa pur di mettersi in salvo”. Gli esperti: “Non… - arcocielo : RT @greenMe_it: Migliaia di ragni invadono le case per sfuggire alle inondazioni che hanno colpito l’Australia - Castrese7 : RT @greenMe_it: Migliaia di ragni invadono le case per sfuggire alle inondazioni che hanno colpito l’Australia - greenMe_it : Migliaia di ragni invadono le case per sfuggire alle inondazioni che hanno colpito l’Australia -