Inter, arriva il risultato dei tamponi: la decisione sui nazionali (Di lunedì 22 marzo 2021) Ottima notizia per l'ambiente nerazzurro: negativi i tamponi del gruppo squadra. I nazionali potranno così rispondere alle convocazioni Boccata d'ossigeno per l'Inter. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri, tranne uno ma che non fa parte del gruppo squadra. I sette nazionali così potranno rispondere alle convocazioni, dopo che le pressioni delle varie federazioni sull'ATS Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter, arriva l'esito dei tamponi di ieri: emerge un nuovo positivo Secondo quanto riportato dal giornalista de la Repubblica Franco Vanni , molto vicino alle vicende nerazzurre, tutti i calciatori dell'Inter sono risultati negativi. E' però emersa la positività di ...

Hjulmand, ct Danimarca: "Non abbiamo ancora rinunciato a Eriksen" Dobbiamo vedere cosa succede all'Inter. Si spera che non usciranno più test positivi. Poi dobbiamo ... Hjulmand prosegue, asserendo che 'c'è un test Covid, il cui risultato arriva il giorno dopo. ...

