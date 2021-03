Il mondo di vetro di Carlo Rizzarda (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo straordinario museo di un grande artista-artigiano, a Feltre, in provincia di Belluno. Qui si ripercorre una storia di passione e sapienza del Novecento, tra opere raccolte e creazioni personali. E, modellati in un materiale fragile ed eterno, si ammirano capolavori. Tra le rare case magiche d'Italia, case d'artisti - assieme allo studio-dimora dello scultore Carlo Bonomi a Turbigo, alla casa di Pietro Gaudenzi ad Anticoli Corrado, allo studio di Ludovico Pogliaghi a Varese - non si può dimenticare, per poesia e intelligenza di invenzione, la casa-museo di Carlo Rizzarda a Feltre, dopo anni riabilitata, come esemplare spazio espositivo, dall'ultimo architetto sensibile della covata di Carlo Scarpa, Ferruccio Franzoia. Rizzarda ebbe particolare fortuna a Milano nel settore ristretto e sofisticato, ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo straordinario museo di un grande artista-artigiano, a Feltre, in provincia di Belluno. Qui si ripercorre una storia di passione e sapienza del Novecento, tra opere raccolte e creazioni personali. E, modellati in un materiale fragile ed eterno, si ammirano capolavori. Tra le rare case magiche d'Italia, case d'artisti - assieme allo studio-dimora dello scultoreBonomi a Turbigo, alla casa di Pietro Gaudenzi ad Anticoli Corrado, allo studio di Ludovico Pogliaghi a Varese - non si può dimenticare, per poesia e intelligenza di invenzione, la casa-museo dia Feltre, dopo anni riabilitata, come esemplare spazio espositivo, dall'ultimo architetto sensibile della covata diScarpa, Ferruccio Franzoia.ebbe particolare fortuna a Milano nel settore ristretto e sofisticato, ...

