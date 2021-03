Il commissariamento di Aria dimostra il fallimento del “Modello Lombardia” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il fallimento di Aria, l’azienda partecipata che gestisce il sistema di prenotazioni per il vaccino anti covid il Lombardia, è sotto gli occhi di tutti. Anche sotto quelli di Matteo Salvini che si è sempre vantato del Modello della regione guidata dai tre fedelissimi: Attilio Fontana, Letizia Moratti e Guido Bertolaso. Oggi è arrivato l’ordine dal leader della Lega: “Via chi ha sbagliato”. E così Fontana ora ha commissAriato la società, cambiando vertici e dirigenti della partecipata. Ora, per rimettere le cose a posto, a arriverà Poste Italiane a gestire le prenotazioni in Lombardia. Dice:”L’obiettivo è correre. Entro la settimana”. Lo ha detto arrivando alla sede dell’Avis, e ha chiarito: “Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ildi, l’azienda partecipata che gestisce il sistema di prenotazioni per il vaccino anti covid il, è sotto gli occhi di tutti. Anche sotto quelli di Matteo Salvini che si è sempre vantato deldella regione guidata dai tre fedelissimi: Attilio Fontana, Letizia Moratti e Guido Bertolaso. Oggi è arrivato l’ordine dal leader della Lega: “Via chi ha sbagliato”. E così Fontana ora ha commissto la società, cambiando vertici e dirigenti della partecipata. Ora, per rimettere le cose a posto, a arriverà Poste Italiane a gestire le prenotazioni in. Dice:”L’obiettivo è correre. Entro la settimana”. Lo ha detto arrivando alla sede dell’Avis, e ha chiarito: “Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi ...

