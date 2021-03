Giani “In Toscana 1080 dosi anticorpi monoclonali” (Di lunedì 22 marzo 2021) In Toscana parte la somministrazione dei primi 1.080 anticorpi monoclonali contro il coronavirus. “La prima medicina contro il Covid sono gli anticorpi monoclonali”, afferma il governatore regionale Eugenio Giani. pas/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Inparte la somministrazione dei primi 1.080contro il coronavirus. “La prima medicina contro il Covid sono gli”, afferma il governatore regionale Eugenio. pas/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Giani Toscana Coronavirus, Firenze rischia la zona rossa. Giani: 'Siamo al limite' C'è il rischio di vedere Firenze in zona rossa. Lo ha detto anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Siamo proprio al limite, vedremo cosa succede". Ai microfoni di Radio1 Giani ha difeso il modello delle zone in Toscana in cui è arrivato a "disporre le aree ...

Firenze verso zona rossa, Giani: "Siamo al limite" Il governatore sul rischio di regole e restrizioni per la città Firenze verso la zona rossa. Eugenio Giani, governatore della Toscana (zona arancione), evidenzia il rischio di regole e misure restrittive per il capoluogo, chiamato ad arginare i contagi da coronavirus. "Sono convinto che Firenze dopo ...

Covid: Giani,Toscana arancione ma 3 province e comuni rossi Agenzia ANSA Coronavirus, arrivate in Toscana le prime fiale di anticorpi monoclonali: come saranno scelti i pazienti Sono arrivate nella nostra regione le prime fiale di anticorpi monoclonali per pazienti affetti da Covid-19. Le fiale, che spettano alla Toscana, sono 1.080 per il solo mese di marzo. Ne sono già arri ...

Emergenza Covid, arrivati in Toscana i primi anticorpi monoclonali Le prime fiale sono arrivate anche in Toscana. E’ l’inizio di una nuova stagione - dichiara il presidente Eugenio Giani -. Un lavoro di squadra, che vede impegnati in prima linea gli infettivologi di ...

