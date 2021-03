Galli: «Il Milan ha vinto grazie ad una grande giocata di Tomori» (Di lunedì 22 marzo 2021) Filippo Galli commenta la grande vittoria del Milan contro la Fiorentina in terra toscana. Grandi elogi verso Tomori Filippo Galli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole. Su Tomori: «Altra prestazione di qualità, il gol del 3-2 nasce da una sua grande uscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in costruzione: da tempo al Milan non si vedeva un difensore così». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Sul ritorno di Calha e Ibra: «Ibra pesa anche al di là del gol, è un catalizzatore di attenzione. Gli avversari si preoccupano di lui e si aprono di conseguenza spazi per i compagni. Calha ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto, è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Filippocommenta lavittoria delcontro la Fiorentina in terra toscana. Grandi elogi versoFilippoha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole. Su: «Altra prestazione di qualità, il gol del 3-2 nasce da una suauscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in costruzione: da tempo alnon si vedeva un difensore così». PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Sul ritorno di Calha e Ibra: «Ibra pesa anche al di là del gol, è un catalizzatore di attenzione. Gli avversari si preoccupano di lui e si aprono di conseguenza spazi per i compagni. Calha ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto, è ...

