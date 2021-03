F1 | Max Verstappen | “La Mercedes è favorita | saremmo stupidi a credere di essere in vantaggio guardando i test”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’inizio del Mondiale 2021 di F1 si avvicina sempre di più e in Bahrain nel weekend del 26-28 marzo scopriremo come stanno le cose. Ipre-stagionali non sono stati molto utili per capire gli equilibri in pista. Le squadre, infatti, hanno seguito un proprio programma e nessuna si è curata più di tanto della propria velocità. Tuttavia, la Red Bull ha colpito favorevolmente e da parte dei rivali di Brackley ci sono state dichiarazioni un po’ preoccupate. Secondo l’idea dell’olandese Max, però, sono sempre le Frecce Nere il riferimento: “Laè ancora la, come possono non esserlo avendo vinto sette campionati del mondo di fila, ma tutti nel team e in Honda stanno spingendo per batterli. Vedo ogni stagione come una nuova opportunità per farlo, ma...