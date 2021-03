F1, Ferrari e un 2021 di passione da evitare. Ma il Mondiale sembra più che un’utopia (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa deve aspettarsi la Ferrari dalla sabbia del deserto bahreinita? Il primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, che si disputerà sul tracciato di Sakhir, costringerà la scuderia di Maranello a scrutare verso il proprio futuro. Si sa, la distesa sabbiosa tutto è tranne che il luogo più chiaro dove fissare l’orizzonte, tra dune, miraggi, oasi e, nel complesso, tanta incertezza. Charles Leclerc e Carlos Sainz vivranno il loro primo weekend di quest’anno con la loro nuova SF21, confidando che le prestazioni siano valide e veritiere, per non perdersi ancora una volta in un deserto davvero pesante dal quale riemergere. La stagione 2020, dopotutto, non può che essere ancora ben nitida nella mente di tutti i componenti della scuderia emiliana. Tanti sogni ed aspettative, naufragati in pochi attimi già alla conclusione dei test ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa deve aspettarsi ladalla sabbia del deserto bahreinita? Il primo appuntamento deldi Formula Uno, che si disputerà sul tracciato di Sakhir, costringerà la scuderia di Maranello a scrutare verso il proprio futuro. Si sa, la distesa sabbiosa tutto è tranne che il luogo più chiaro dove fissare l’orizzonte, tra dune, miraggi, oasi e, nel complesso, tanta incertezza. Charles Leclerc e Carlos Sainz vivranno il loro primo weekend di quest’anno con la loro nuova SF21, confidando che le prestazioni siano valide e veritiere, per non perdersi ancora una volta in un deserto davvero pesante dal quale riemergere. La stagione 2020, dopotutto, non può che essere ancora ben nitida nella mente di tutti i componenti della scuderia emiliana. Tanti sogni ed aspettative, naufragati in pochi attimi già alla conclusione dei test ...

