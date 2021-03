Donna entra nuda in uno studio televisivo e lancia un sasso contro la conduttrice: attimi di terrore in diretta (Di lunedì 22 marzo 2021) In Romania, nel mezzo della diretta della trasmissione televisiva Acces Direct su Antena 1, una Donna nuda è entrata nello studio scagliando un masso contro la conduttrice Mirela Vaida e urlandole contro “ridammi i miei soldi”. Come riportato dallo stesso sito del network rumeno, le autorità sono state immediatamente avvertite e la polizia ha già aperto un’indagine. Secondo le prime ricerche, la Donna era già nota per episodi simili. La conduttrice è ancora sotto shock per quanto accaduto. Romanya’da bir televizyon program?n?n canl? yay?n? s?ras?nda sunucu Mirela Vaida, elinde ta? olan ç?plak bir kad?n?n sald?r?s?na u?rad?. pic.twitter.com/FY4PhA0qq1 — Medyan?n Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 21, 2021 L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) In Romania, nel mezzo delladella trasmissione televisiva Acces Direct su Antena 1, unata nelloscagliando un massolaMirela Vaida e urlandole“ridammi i miei soldi”. Come riportato dallo stesso sito del network rumeno, le autorità sono state immediatamente avvertite e la polizia ha già aperto un’indagine. Secondo le prime ricerche, laera già nota per episodi simili. Laè ancora sotto shock per quanto accaduto. Romanya’da bir televizyon program?n?n canl? yay?n? s?ras?nda sunucu Mirela Vaida, elinde ta? olan ç?plak bir kad?n?n sald?r?s?na u?rad?. pic.twitter.com/FY4PhA0qq1 — Medyan?n Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 21, 2021 L'articolo ...

Donna entra nuda in uno studio televisivo e lancia un sasso contro la conduttrice: attimi di terrore in… Il Fatto Quotidiano

