De’ Longhi | rileva controllo totale svizzera Eversys

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo De’, già azionista di minoranza del gruppo svizzeroin forza di una quota del 40% acquisita nel giugno 2017, ha raggiunto un accordo perre ildel gruppo. L’importo previsto per il restante 60% di partecipazione è pari a circa 110 milioni di franchi svizzeri, che porta il valoredell’acquisizione del 100% del gruppo a circa 150 milioni di franchi svizzeri. Il gruppo, fondato nel 2009 e con sede in Sierre, è attivo nella progettazione e commercializzazione di macchine professionali per il caffè espresso, con un focus specifico sui modelli superautomatici, per i quali la società ha sviluppato una tecnologia altamente innovativa che le assicura un posizionamento nella fascia alta del settore di ...