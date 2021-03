Advertising

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid, raggiunto il picco della terza ondata: lo studio condotto dal Cnr - Cubano_74 : @roma_paoletta Nel frattempo : #Covid, raggiunto il picco della terza ondata: lo studio condotto dal Cnr - mattinodinapoli : Covid, raggiunto il picco della terza ondata: lo studio condotto dal Cnr - siciliafeed : Covid: Sebastiani (Cnr), raggiunto il picco per l’indice Rt - AnsaScienza : #COVID19 : Sebastiani (Cnr) raggiunto il picco per l'indice Rt, assieme a quello dei positivi al test molecolare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid raggiunto

ilmessaggero.it

... tramite la differenza percentuale settimanale, mostra che la settimana scorsa è statoil ... mentre si registra una frenata della crescita della curva del numero di pazienti- 19 ...'In regioni rosse come la Puglia, in cui ancora non si èil picco dell'epidemia in costante ascesa e in cui la situazione ospedaliera è ogni giorno più grave - è chiarito - si pone ...Quanto a lungo questo virus rimarrà in nostra compagnia e cosa succederà nel futuro vicino? TRIESTE Dopo l’ennesima dimostrazione, questa volta da parte di tutta l’Europa, di incapacità ad affrontare ...TRENTO. Salgono i Comuni trentini che non presentano contagi in questa fase dell'emergenza sanitaria: Pellizzano e Ruffrè-Mendola si aggiungono, infatti, ai 18 territori Covid-free, che comprendono an ...