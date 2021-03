Cosenza | uccide il fratello investendolo ripetutamente con l’auto e scappa via | arrestato un 45enne

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ha investito ilcon la macchina e gli è passato sul corpo più volte per poire. È successo a Mongrassano, in provincia di. L’uomo, Giuseppe Marino, 45 anni, ha tolto la vita alPasquale, 47 anni, con cui secondo le prime informazioni aveva continui litigi. La vittima dell’investimento volontario è morta sul colpo. Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. I carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano che indagano sull’omicidio hanno rintracciato la vettura, una Bmw, mentre l’uomo stava andando a costituirsi. L’uomo è statocon l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il movente sarebbe da rintracciare in continui litigi tra i due, che coinvolgerebbero anche la figlia del presunto assassino. L'articolo proviene da Il ...

E' stato fermato l'uomo che a Mongrassano () ha investito e ucciso suo fratello di 45 anni. Dopo essere stato individuato dai carabinieri che erano sulle sue tracce, è stato infatti portato in caserma. Sembra che tra i due ci fossero da ...