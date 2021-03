Chiellini allo scoperto: «È stato il momento più difficile degli ultimi 50 anni» (Di lunedì 22 marzo 2021) A Coverciano è stata presentata la miniserie RAI “Sogno Azzurro”, che ripercorre il percorso dell’Italia di Mancini. Le parole di Chiellini È stata presentata oggi a Coverciano la miniserie targata RAI “Sogno Azzurro”, che ripercorre il percorso dell’Italia di Mancini verso Euro2020. Queste le parole di Giorgio Chiellini, capitano azzurro e della Juventus, nel video promozionale della docuserie: «La mancata qualificazione ai Mondiali contro la Svezia è stato sicuramente il punto più difficile degli ultimi 50 anni del calcio italiano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) A Coverciano è stata presentata la miniserie RAI “Sogno Azzurro”, che ripercorre il percorso dell’Italia di Mancini. Le parole diÈ stata presentata oggi a Coverciano la miniserie targata RAI “Sogno Azzurro”, che ripercorre il percorso dell’Italia di Mancini verso Euro2020. Queste le parole di Giorgio, capitano azzurro e della Juventus, nel video promozionale della docuserie: «La mancata qualificazione ai Mondiali contro la Svezia èsicuramente il punto più50del calcio italiano». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

romano_mail : @robertoverdi9 @pisto_gol Allegri aveva Buffon Bonucci e Chiellini giovani e sani.Centrocampisti con qualità e sost… - franfran1972 : RT @Gianni_Carbini: 'Le vinceremo tutte. Poi vedremo come saremo messi allo scontro diretto'. (Chiellini) Poi è iniziata la partita e....… - Gianni_Carbini : 'Le vinceremo tutte. Poi vedremo come saremo messi allo scontro diretto'. (Chiellini) Poi è iniziata la partita e.... #JuveBenevento - StefanoSarapo : @CampeseVincenzo @FabDellaValle @Emanuel70123144 @chiellini Vedere Chiellini ridere significa solo una cosa : non c… - CampeseVincenzo : @Pattu1967 @FabDellaValle @Emanuel70123144 @chiellini Che semplicemente non credono più allo scudetto. Rispondevo a… -