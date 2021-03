Chiamata in extremis Simona Ventura | rivincita impensabile dopo il Covid | che programma si prende in Rai

(Di lunedì 22 marzo 2021)tornerà presto in onda di domenica su Rai2. L'indiscrezione arriva da più fonti ed è stata confermata anche dal sempre ben informato TvBlog.it, secondo cui il nuovoche sarà condotto da SuperSimo è Pasticci in famiglia, una versione riveduta e corregga di Senti chi mangia. Pare che lasia stata scelta inper sostituire Benedetta Parodi, il cui approdo su Rai2 sarebbe saltato all'ultimo perché la conduttrice non avrebbe raggiunto un accordo contrattuale con la società che produce il. Il quale a questo punto più che un cooking show diventerà uno spazio di intrattenimento, con lache pare sia intenzionata a portare più risate e sketch che cucina. In ogni caso Antonella Clerici su Rai1 può stare ...

Advertising

stefanodigitale : @HuffPostItalia conviene sostare fuori da questi centri ed attendere la chiamata in extremis -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamata extremis

Liberoquotidiano.it

... Casalmaggiore e Soresina si accede solo su appuntamento che arriva via sms o tramite una... recuperata insolo grazie all'abnegazione del personale addetto alle vaccinazioni e alle ...... per 12 ore al giorno, di un'automedicaa fornire supporto agli ospiti o ai dipendenti ... La costa di Sorrento vuole salvare inun'estate 2021 dal terrore che la pandemia da covid - 19 ...Calciomercato Lazio: Igli Tare sonda il terreno per Roberto Soriano. Interesse della Lazio per il trequartista del Bologna ...Un caos che potrebbe ripetersi oggi visto che proprio a Cremona (la foto è di ieri) continuano i disagi a Cremona dopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti co ...