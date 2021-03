Capodanno 2022 a Roma con PFM Canta De André, biglietti in prevendita (Di lunedì 22 marzo 2021) Capodanno 2022 a Roma con PFM Canta De André all’Auditorium Parco Della Musica. L’appuntamento è per il 31 dicembre 2021 alle ore 22.00 per l’ultima tappa del fortunato tour della PFM, PFM Canta De André, che per l’occasione approda nella capitale per dare il benvenuto al nuovo anno. La notte di Capodanno 2022 a Roma sarà in compagnia della musica della PFM: la band ripercorrerà i brani più apprezzati del repertorio di Fabrizio De André in un evento unico per il 2021. Da domani saranno aperte le prevendite per il concerto e sarà possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo che si terrà nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)con PFMDeall’Auditorium Parco Della Musica. L’appuntamento è per il 31 dicembre 2021 alle ore 22.00 per l’ultima tappa del fortunato tour della PFM, PFMDe, che per l’occasione approda nella capitale per dare il benvenuto al nuovo anno. La notte disarà in compagnia della musica della PFM: la band ripercorrerà i brani più apprezzati del repertorio di Fabrizio Dein un evento unico per il 2021. Da domani saranno aperte le prevendite per il concerto e sarà possibile acquistare iper accedere allo spettacolo che si terrà nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco ...

Advertising

DANI56 : RT @PisaTurismo: ??CAPODANNO PISANO 2022?? Per festeggiare il Capodanno Pisano, il @ComunePisa ha organizzato diverse iniziative, il cui avve… - CittadinidiTwtt : RT @PisaTurismo: ??CAPODANNO PISANO 2022?? Per festeggiare il Capodanno Pisano, il @ComunePisa ha organizzato diverse iniziative, il cui avve… - ticchiolina : RT @PisaTurismo: ??CAPODANNO PISANO 2022?? Per festeggiare il Capodanno Pisano, il @ComunePisa ha organizzato diverse iniziative, il cui avve… - intoscana : RT @PisaTurismo: ??CAPODANNO PISANO 2022?? Per festeggiare il Capodanno Pisano, il @ComunePisa ha organizzato diverse iniziative, il cui avve… - PisaTurismo : ??CAPODANNO PISANO 2022?? Per festeggiare il Capodanno Pisano, il @ComunePisa ha organizzato diverse iniziative, il c… -