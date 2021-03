Benevento | il peso dell’impresa e quello delle parole

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ci sono partite che cambiano il senso di una stagione, che da sole fanno dimenticare stenti e fatiche. Partite capaci di infondere coraggio, di rinnovare le energie. Le chiamano, non a caso, imprese. Ilne ha realizzata una andando ad espugnare lo Stadium, superando la Juventus di Cristiano Ronaldo. Non ci avrebbe scommesso nessuno. Dopo undici giornate senza vincere e dopo averle prese da Verona e Fiorentina, salvando nel mezzo la pelle contro lo Spezia, nessuno si sarebbe aspettato un exploit del genere. E’ il bello del calcio, capace di regalare emozioni inaspettate. Si è ritrovata di colpo la Strega, merito anche di scelte congeniali. Il 3-5-2 sembra essere, in questo momento, l’assetto più consono per una squadra votata alla fase difensiva e alle ripartenze. Contro la Juventus si è vista a tratti la ...