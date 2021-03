Amazon University Esports | ecco Francia-Germania

(Di lunedì 22 marzo 2021) Continua ad ampliarsi il mondo di. In questi giorni si sono aggiunti al progetto altri due Paesi, ovvero. Queste due importanti realtà europee si uniscono così a Spagna, Italia e Regno Unito, andando a formare la più grande Lega di Esport presente nel Vecchio Continente. Una platea che è destinata a crescere ulteriormente, poiché sono previsti anche gli ingressi della Polonia e di alcuni Paesi dell’Europa settentrionale. Questa continua espansione rientra nell’obiettivo di GGTech di rafforzare i tornei universitari nei vari Paesi. In questo modo sarà possibile offrire agli studenti un supporto concreto per lo sviluppo degli sport elettronici universitari, mettendo al contempo a disposizione delle competizioni di base che stanno facendo proseliti anche in ...

Francia e Germania si aggiungono ad Amazon University Esports. Continua ad ampliarsi il mondo di Amazon University Esports. In questi giorni si sono aggiunti al progetto altri due Paesi, ovvero ...La lega universitaria Amazon UNIVERSITY Esports si espande in nuovi Paesi europei confermando il suo ruolo di riferimento ...