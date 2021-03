Akash Kumar, la sua verità sugli occhi azzurri: “Dobbiamo chiamare un chirurgo in studio?” (VIDEO) (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutti i misteri di Akash Kumar E’ trascorsa poco meno di una settimana dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e non si fa altro che parlare degli occhi e dei vari nomi di Akash Kumar, uno dei naufraghi al momento in Honduras. Non solo per queste caratteristiche ma anche per il caratterino abbastanza pungente e i misteri che avvolgono il suo passato. Tornando al colore dei suoi occhi, recentemente ospite a Pomeriggio Cinque, Giacomo Urtis ha insinuato che il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento, tra l’altro vietato in Europa. che si chiama BrightOcular. Questa tecnica serve per modificare il colore naturale dei suoi occhi ma i rischi sono tantissimi. Il naufrago ribadisce che il colore dei suoi occhi è originale ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutti i misteri diE’ trascorsa poco meno di una settimana dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e non si fa altro che parlare deglie dei vari nomi di, uno dei naufraghi al momento in Honduras. Non solo per queste caratteristiche ma anche per il caratterino abbastanza pungente e i misteri che avvolgono il suo passato. Tornando al colore dei suoi, recentemente ospite a Pomeriggio Cinque, Giacomo Urtis ha insinuato che il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento, tra l’altro vietato in Europa. che si chiama BrightOcular. Questa tecnica serve per modificare il colore naturale dei suoima i rischi sono tantissimi. Il naufrago ribadisce che il colore dei suoiè originale ...

