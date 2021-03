50 ingredienti dei nostri cibi (Di lunedì 22 marzo 2021) Alcuni vengono dalla natura, soprattutto dalle piante o dalle alghe, altri dai laboratori di chimica, e sono detti per questo artificiali. Possono avere nomi semplici e accattivanti, come la curcumina, i caroteni, la spirulina oppure, al contrario, avere una denominazione quasi impronunciabile per i non addetti ai lavori. Sono gli ingredienti che troviamo sulle etichette dei nostri cibi, dei quali proviamo qui a fare una rassegna concentrandoci sui più usati e i più curiosi. Con uno sguardo particolare sui cosiddetti additivi, le sostanze che aiutano gli alimenti a conservarsi più a lungo, ad avere una consistenza migliore, a risultare più saporiti o, semplicemente, ad apparire più belli. Dagli zuccheri ai lieviti, passando per gli emulsionanti, gli aromatizzanti e le mille sfumature dei coloranti, ecco l’identikit di cinquanta ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) Alcuni vengono dalla natura, soprattutto dalle piante o dalle alghe, altri dai laboratori di chimica, e sono detti per questo artificiali. Possono avere nomi semplici e accattivanti, come la curcumina, i caroteni, la spirulina oppure, al contrario, avere una denominazione quasi impronunciabile per i non addetti ai lavori. Sono gliche troviamo sulle etichette dei, dei quali proviamo qui a fare una rassegna concentrandoci sui più usati e i più curiosi. Con uno sguardo particolare sui cosiddetti additivi, le sostanze che aiutano gli alimenti a conservarsi più a lungo, ad avere una consistenza migliore, a risultare più saporiti o, semplicemente, ad apparire più belli. Dagli zuccheri ai lieviti, passando per gli emulsionanti, gli aromatizzanti e le mille sfumature dei coloranti, ecco l’identikit di cinquanta ...

