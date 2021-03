Vaccini in Lombardia, altro disastro a Cremona: nemmeno oggi partono gli sms per le convocazioni (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano i disagi a Cremona legati alle difficoltà incontrate da Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni e che sarà presto sostituita con il servizio di Poste Italiane. Anche stamattina, come ieri, non si è presentato nessuno a Cremona Fiere – l’hub allestito in città – per la vaccinazione anti Coronavirus, perché non sono stati inviati di nuovo gli sms di convocazione ai cittadini a causa di un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma. L’Asst di Cremona si è quindi mobilitata in prima persona con gli aventi diritto (aziani con più di 80 anni e personale scolastico), gestendo in prima persona le chiamate sulla base dei nominativi di chi aveva aderito alla campagna. La speranza è quella di raggiungere comunque il risultato ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano i disagi alegati alle difficoltà incontrate da Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni e che sarà presto sostituita con il servizio di Poste Italiane. Anche stamattina, come ieri, non si è presentato nessuno aFiere – l’hub allestito in città – per la vaccinazione anti Coronavirus, perché non sono stati inviati di nuovo gli sms di convocazione ai cittadini a causa di un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma. L’Asst disi è quindi mobilitata in prima persona con gli aventi diritto (aziani con più di 80 anni e personale scolastico), gestendo in prima persona le chiamate sulla base dei nominativi di chi aveva aderito alla campagna. La speranza è quella di raggiungere comunque il risultato ...

