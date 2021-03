Vaccini, arrivato all’aeroporto di Pratica di Mare il secondo carico di Moderna con 333.600 dosi (Di domenica 21 marzo 2021) È arrivato questa mattina all’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di Vaccini Moderna, per un totale di 333.600 dosi. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni, di cui si occupa le Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. “Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna – ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Èquesta mattinadidi, hub nazionale della Difesa, ildi, per un totale di 333.600. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni, di cui si occupa le Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. “Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna – ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivato Vaccino Moderna, arrivate a Pratica di Mare 333.600 dosi La distribuzione nelle varie Regioni È arrivato questa mattina all'aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini Moderna, per un totale di 333.600 dosi. Dopo la suddivisione da parte del personale ...

Coronavirus, dalla paura alla rinascita: a Sant'Elia a Pianisi attivo il Centro di vaccinazione Allestito al Palazzetto dello Sport, Il centro di somministrazione vaccini, già operativo per gli anziani ultra 80enni, è un punto di riferimento nella lotta al Covid ... è arrivato un vero e proprio ...

Arrivate in Italia tutte le dosi del vaccino Moderna AGI - Agenzia Italia Vaccini Covid. Fnomceo: “Medico deve essere presente in farmacia. Governo cambi il decreto Sostegni” 21 MAR - “La giusta esigenza di accelerare e ampliare la campagna di vaccinazione non può andare a discapito della sicurezza”, così oggi la Fnomceo a 48 ore dall’approvazione del decreto Sostengi che ...

Viggiù, dai super-contagi alla prima vaccinazione di massa Dal 7 febbraio il paese è in zona rossa e la tensione tra gli abitanti è palpabile, ma dopo la prima dose somministrata a tappeto i contagi sono crollati ...

