Uomini e Donne: il corteggiatore Alessio parla di Samantha (Di domenica 21 marzo 2021) Alessio Ceniccola, 27enne romano, è uno dei corteggiarori del Trono Classico che sta cercando di conquistare la bella tronista Samantha Curcio. Il ragazzo ha immediatamente attratto l'attenzione di Samantha per via anche del suo carisma che lo fa spiccare rispetto agli altri corteggiatori. Alessio ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne in un'interviste esclusiva rilasciata al magaziene ufficiale del famoso dating show di Canale 5. Alessio Ceniccola parla di Samantha Curcio La tronista Samantha Curcio è parsa fin da subito molto colpita da Alessio Ceniccola, approdato nello studio di Uomini e Donne per conquistarla. Tra loro due pare ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021)Ceniccola, 27enne romano, è uno dei corteggiarori del Trono Classico che sta cercando di conquistare la bella tronistaCurcio. Il ragazzo ha immediatamente attratto l'attenzione diper via anche del suo carisma che lo fa spiccare rispetto agli altri corteggiatori.hato della sua esperienza ain un'interviste esclusiva rilasciata al magaziene ufficiale del famoso dating show di Canale 5.CeniccoladiCurcio La tronistaCurcio è parsa fin da subito molto colpita daCeniccola, approdato nello studio diper conquistarla. Tra loro due pare ...

Advertising

myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - EnricoLetta : Ringrazio di cuore tutti coloro che fino a domenica hanno lavorato con impegno e dedizione nella segreteria e nei v… - TNannicini : Buona festa a tutti i papà (o meglio ai babbi come diciamo noi toscani). Sperando che il prossimo anno sia quello g… - CarlodeBlasio1 : @DomaniGiornale @StefanoFeltri Nominare donne in quanto donne dovrebbe intristire sia le donne sia gli uomini che n… - ernluccar : @giulianol @EnricoLetta @pdnetwork @iltirreno E' in attesa di conoscere a quale genere appartenga, infatti 'Alla tr… -