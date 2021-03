Uccide la madre a martellate | accoltella il cane e si getta dal quarto piano

Advertising

solops : A Saluzzo un uomo uccide la madre e poi si suicida gettandosi dal quarto piano - Yogaolic : RT @fanpage: I passanti hanno visto l'uomo mentre si gettava nel vuoto e hanno immediatamente chiamato il 112. - rep_torino : Uccide la madre e poi si lancia dal balcone, omicidio-suicidio nel Cuneese [aggiornamento delle 22:03] - zazoomblog : Tragedia a Saluzzo: uomo uccide la madre e il cane poi si suicida - #Tragedia #Saluzzo: #uccide #madre - GFucci58 : RT @fanpage: I passanti hanno visto l'uomo mentre si gettava nel vuoto e hanno immediatamente chiamato il 112. -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide madre

La vittima è lapensionata di 81 anni, che abitava con lui nella casa di corso Roma, nel centro della cittadina. L'operaio forse l'ha uccisa mentre dormiva , nella camera da letto, con un ...Una volta giunti i soccorritori, i carabinieri hanno provato ad avvisare lapresente all'interno dell'abitazione, ma dopo l'ennesimo tentativo di farsi aprire dalla donna, senza riuscita, i ...Nel pomeriggio di oggi 21 marzo, intorno alle 17 a Saluzzo, un uomo di 47 anni ha ucciso la madre 81enne per poi gettarsi dal balcone della propria abitazione sita in via Roma, nel cuore della ...Saluzzo (Cuneo), 21 marzo 2021 - Orrore e follia: ha ucciso la mamma pensionata a martellate, poi con un coltello si è accanito sul cane, infine si è gettato dal balcone di casa al quarto piano in cen ...