Speranza: “Il sistema dei colori resterà anche dopo il 6 aprile alla scadenza del dpcm” (Di domenica 21 marzo 2021) “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza in una intervista al quotidiano La Stampa. Il ministro ha confermato che la scelta del sistema a colori resterà anche dopo il 6 aprile alla scadenza del dpcm che lo ha reiterato. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Lo ha detto il ministro Robertoin una intervista al quotidiano La Stampa. Il ministro ha confermato che la scelta delil 6delche lo ha reiterato. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure ...

Advertising

IsabellaRauti : E #Ricciardi colpì ancora! Stavolta il consulente del Ministro #Speranza si è distinto sottoscrivendo l’appello lan… - GabriGiammanco : Walter Ricciardi,consulente di Speranza, ne ha combinata un’altra:ha firmato l’appello per l’introduzione del Nutri… - zazoomblog : Covid ultime notizie. Speranza: “Il sistema dei colori resterà anche dopo il 6 aprile alla scadenza del dpcm” -… - infoitinterno : Speranza: sistema dei colori confermato dopo 6/4, italiani consapevoli vaccino è arma più efficace - patriziagatto3 : RT @RaiNews: 'Servirà ancora qualche giorno per capire come va, ma gli italiani sono consapevoli che il vaccino è l'arma più efficace per u… -