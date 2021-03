Scanzi si è vaccinato grazie a una lista di riserva (che non era pubblica) (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Andrea Scanzi si è vaccinato con AstraZeneca, annunciandolo con un lungo post sulla sua pagina Facebook venerdì 19 marzo. Visto mai che qualcuno non lo venga a sapere. “Mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via. Categoria ‘caregiver’ familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili’”, scrive Scanzi. Interessante, peccato che la lista di riserva citata dal giornalista aretino, sia stata resa pubblica dalla Usl Toscana sud est soltanto nel pomeriggio di ieri, ovvero un giorno dopo la vaccinazione di Scanzi. Il “panchinaro” Scanzi vaccinato, ma la lista non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Andreasi ècon AstraZeneca, annunciandolo con un lungo post sulla sua pagina Facebook venerdì 19 marzo. Visto mai che qualcuno non lo venga a sapere. “Mi sono messo garbatamente nelladei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via. Categoria ‘caregiver’ familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili’”, scrive. Interessante, peccato che ladicitata dal giornaaretino, sia stata resadalla Usl Toscana sud est soltanto nel pomeriggio di ieri, ovvero un giorno dopo la vaccinazione di. Il “panchinaro”, ma lanon ...

