Sampdoria-Torino 1-0 | Quagliarella | “Vittoria che ci fa fare un bel passo in avanti”

(Di domenica 21 marzo 2021) “Ladi oggi ci ha permesso diun belinin classifica. Quelli di oggi sono tre punti fondamentali contro una squadra difficile e sono contento per il risultato che abbiamo ottenuto”. Questo il commento dell’attaccante della, Fabio, al termine dellacontro ilche vale un’importante fetta di salvezza. il centrblucerchiato ha anche ricevuto in diretta i complimenti del corregionale presidente del Benevento Vigorito, che gli ha proposto di venire dai sanniti in futuro. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Juventus 0-1 Benevento Sampdoria 1-0 Torino Udinese 0-1 Lazio - iambolar : FT: Verona 0-2 Atalanta Juventus 0-1 Benevento Sampdoria 1-0 Torino Udinese 0-1 Lazio #SerieA - beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? 2 : Juventus - Benevento ?? MAX 5 :… - it_samp : #SampTorino, #Candreva: 'Gol con dedica speciale, ma anche un po’ per tutti noi'. #sampdoria - RaiNews : Serie A, 28a giornata -

Vittoria preziosa con il minimo scarto pure per la, che supera ilgrazie alla rete di Candreva. I granata restano al quart'ultimo posto in classifica, a più uno sul Cagliari. Nuova ...Tre punti arrivano anche per la, 1 - 0 a Marassi sul. La giocata che decide la partita arriva al 25': Quagliarella lancia sulla sinistra Augello, che supera Lyanco e serve al centro ...Le dichiarazioni del tecnico granata, Davide Nicola, al termine della gara di campionato persa in casa della Sampdoria ...Nella selezione del Secolo XIX, alcune delle azioni di Sampdoria-Torino, match disputato allo stadio Ferraris ...