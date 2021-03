Roma-Napoli | rissa nel finale | Osimhen accusa Mancini | torna a fatica la calma

(Di domenica 21 marzo 2021) Scintille nelditra. L’attaccante nigeriano non gradisce alcuni interventi scomposti da parte del centrale difensivo giallorosso, che trattiene, sgomita, pur nei limiti del regolamento, e non lascia respiro al numero 9. Per due volte l’attaccante partenopeo ha scatenato in campo unacercando lo scontro col toscano, ci pensa Di Bello a riportare laammonendolo. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - RafAuriemma : Doppietta di #Mertens su assist di #Politano a completamento di una azione da manuale. Il #Napoli sta dominando sulla #Roma #RomaNapoli - Fili27Filippo : Il #Napoli vince con merito. E ora il terzo posto è nel mirino (a 3 punti) Come si fa a mettere in discussione la… - LuigiLiccardo6 : RT @caterinabalivo: Grande Napoli! Vittoria da Champions a Roma, continua la corsa verso l'Europa che conta e con un Mertens così inizio ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...Ilrealizza il secondo gol con tre passaggi. 29' - Incertezza difensiva della: Koulibaly in area, viene anticipato da Cristante proprio al momento del tiro 27' -in vantaggio: ...Nella ripresa becca il palo dando segnali di vita DIAWARA 5: Resta schiacciato e può solo cercare di gettare la rete per catturare i furetti del Napoli (22’st Villar 6: porta un po’ di coraggio e ...Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Fonseca, che dopo la caduta a Parma perde anche in casa contro gli uomini di Gattuso ...