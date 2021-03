Quando comincia la F1? GP Bahrain 2021: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 21 marzo 2021) Nel prossimo weekend (26-28 marzo) prenderà il via il Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir ci sarà l’esordio iridato e le attese non mancheranno per quel che sarà un’annata probabilmente di passaggio verso quella del 2022 in cui è prevista la “rivoluzione tecnica”. Favorita d’obbligo è la Mercedes. La scuderia di Brackley ha dominato in maniera quasi incontrastata questa era dei motori ibridi e ha tutto per portare avanti la propria egemonia. Lewis Hamilton ha grandi motivazioni per confermarsi ancora campione e supportato dal fido Valtteri Bottas vorrà ottenere grandi risultati per sé e la scuderia anglo-tedesca. L’obiettivo è l’ottavo di titolo mondiale e i presupposti per ottenerlo non mancano. Hamilton però dovrà fare attenzione alla Red Bull. Nel corso dei test che sono andati in scena a Sakhir, infatti, la RB16B ha impressionato per stabilità e potenza. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Nel prossimo weekend (26-28 marzo) prenderà il via il Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir ci sarà l’esordio iridato e le attese non mancheranno per quel che sarà un’annata probabilmente di passaggio verso quella del 2022 in cui è prevista la “rivoluzione tecnica”. Favorita d’obbligo è la Mercedes. La scuderia di Brackley ha dominato in maniera quasi incontrastata questa era dei motori ibridi e ha tutto per portare avanti la propria egemonia. Lewis Hamilton ha grandi motivazioni per confermarsi ancora campione e supportato dal fido Valtteri Bottas vorrà ottenere grandi risultati per sé e la scuderia anglo-tedesca. L’obiettivo è l’ottavo di titolo mondiale e i presupposti per ottenerlo non mancano. Hamilton però dovrà fare attenzione alla Red Bull. Nel corso dei test che sono andati in scena a Sakhir, infatti, la RB16B ha impressionato per stabilità e potenza. ...

