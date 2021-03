Pagelle Verona-Atalanta 0-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Vittoria pesante in ottica Champions League per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che risolvono la contesa già nel primo tempo grazie alle reti di Malinovskyi, su calcio di rigore, e di Duvan Zapata che con una grande azione di forza, prepotenza e velocità batte sia Lovato che Silvestri e blinda il risultato. Nella ripresa occasioni per Muriel per siglare lo 0-3, ilnon si rende quasi mai pericoloso.(3-4-2-1): Silvesri 5.5; Ceccherini 5 (1’ st Udogie 6), Lovato 5, Dawidowicz 5.5; Faraoni 5.5, Tameze 6, Veloso 5 (1’ st Sturaro 5.5), Di Marco 5 (1’ st ...

Serie B – Frosinone vs Lecce 0-3, pagelle: disastroso Curado ... poi i ciociari calano vistosamente (forse per i pochi cambi rispetto alla gara di Verona) e lasciano campo ai salentini che banchettano ...
Fantacalcio pagelle 28° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...