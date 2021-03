Monte Sant’Angelo: incidente, un morto Scontro fra due auto (Di domenica 21 marzo 2021) Scontro per cause da dettagliare tra una Fiat 600 ed una Lancia Musa sulla strada provinciale 89. Territorio di Monte Sant’Angelo. Nell’incidente è morto il conducente dell’utilitaria, ferito l’altro guidatore. L'articolo Monte Sant’Angelo: incidente, un morto <small class="subtitle">Scontro fra due auto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021)per cause da dettagliare tra una Fiat 600 ed una Lancia Musa sulla strada provinciale 89. Territorio di. Nell’il conducente dell’utilitaria, ferito l’altro guidatore. L'articolo, un fra due proviene da Noi Notizie..

