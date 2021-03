LIVE – Catanzaro-Bari 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 21 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentaduesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque gare, vogliono continuare a sperare nel secondo posto; i galletti, dal canto loro, non vincono da tre partite e sperano di rialzare la testa. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 21 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(3-5-2): Di Gennaro; Scognmillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Di Massimo, Curiale.(4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Bianco, ...

Advertising

UsCatanzaroNET : Catanzaro-Bari 0-0 (primo tempo): la diretta scritta [LIVE] - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Catanzaro-Bari???? - SodanoElena : CATANZARO – L’iniziativa della RaGi: Un libro a tutte le famiglie dei Punti di Ascolto Demenza - SodanoElena : CATANZARO – L’iniziativa della RaGi: Un libro a tutte le famiglie dei Punti di Ascolto Demenza - Calciodiretta24 : Catanzaro – Bari: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Catanzaro

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: tris Catania, Perugia ok! PARTITA IN EQUILIBRIO!Bari , in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Nicola ...Sarao (C)- Bari: 0 - 0 Foggia - Viterbese: 1 - 0 Marcatori: 41 p.t. Rocca (F) Potenza - Bisceglie: 1 - 0 Marcatori: 15 p.t. Sepe (P) Ternana - Vibonese: 1 - 0 Marcatori: 26 p.t. Partipilo (...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano per i gironi A, B e C, si gioca domenica 21 marzo per la 32^ giornata.Rigori Bari: chi deve batterli?