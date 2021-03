La Juve perde in casa col Benevento | ok Lazio e Samp

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Clamoroso all’Allianz Stadium dove il, che non vinceva dal 6 gennaio, fa il colpo grosso e batte 1-0 lantus. Brutta prova dei bianconeri, che mancano l’occasione di avvicinarsi all’Inter e devono ora guardarsi le spalle nella corsa a un posto in Champions. Al 35? Abisso inizialmente indica il dischetto per un presunto mani di Foulon, poi però la rivede al Var e giustamente assegna solo l’angolo, mentre qualche minuto dopo Ronaldo segna ma è in fuorigioco. E nella ripresa, al 69?, arriva addirittura il vantaggio del: erroraccio di Arthur che serve in area Gaich, Danilo è in ritardo e l’argentino non sbaglia. Secondo successo di fila per la, che vince alla Dacia Arena di misura. I biancocelesti passano al 37?, con un gran destro di Marusic che si infila sotto ...